Кабмін затвердив обсяги обов'язкового забезпечення донорською кров'ю

“Кінцевою метою є збільшення обсягів заготівлі донорською кров’ю та її компонентів для потреб охорони здоров’я за рахунок зростання кількості донорських кадрів”, — сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Після цього члени уряду підтримали таке рішення.