Кабмін затвердив обсяги обов'язкового забезпечення донорською кров'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2017 рік. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Кінцевою метою є збільшення обсягів заготівлі донорською кров’ю та її компонентів для потреб охорони здоров’я за рахунок зростання кількості донорських кадрів”, — сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Після цього члени уряду підтримали таке рішення.