Кабмин запустил приложение для мониторинга изменений в государственных компаниях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Кабинет министров Украины запустил вместе с Opendatabot новый сервис, который поможет следить за изменениями, которые происходят со всеми государственными предприятиями. Об этом Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает наше государство прозрачнее. Как вы знаете, в нашей стране много государственных предприятий. Слишком много. Если быть точным, 3654 штуки. На прошлой неделе Рада приняла закон, который открывает возможность для их приватизации (кроме нескольких)", - написал Дубилет.
По его словам, теперь каждый гражданин/журналист/активист может начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями - смена собственников, руководства, налогового статуса, судебные дела и т.д.
"Чтобы подписаться, откройте в Телеграмме, Вайбере или Фейсбуке Opendatabot и просто напишите "Государственные компании". При любом изменении вам в мессенджер будет направляться сообщение", - отметил он.
Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №1054-1 о прекращении действия перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.