Кабмін запустив додаток для моніторингу змін в державних компаніях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України запустив разом з Opendatabot новий сервіс, який допоможе стежити, за змінами, які відбуваються з усіма державних підприємствами. Про це Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ми запустили разом з Opendatabot новий сервіс. Він зробить нашу державу прозорнішою. Як ви знаєте, в нашій країні багато державних підприємств. Занадто багато. Якщо бути точним, 3654 штуки. Минулого тижня Рада прийняла закон, який відкриває можливість для їх приватизації (крім кількох)", -написав Дубілет.
За його словами, тепер кожен громадянин/журналіст/активіст може почати моніторити зміни, які відбуваються з усіма цими компаніями - зміна власників, керівництва, податкового статусу, судові справи і т.д.
"Щоб підписатися, відкрийте в Телеграмі, Вайбері або Фейсбуці Opendatabot і просто напишіть "Державні компанії". При будь-якій зміні вам в месенджер буде надсилатися повідомлення", - зазначив він.
Нагадаємо, народні депутати прийняли в другому читанні і в цілому законопроект №1054-1 про втрату чинності переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.