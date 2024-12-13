Кабмин уволил главу УИНП и назначил нового заместителя главы Минцифры
Киев • УНН
Антон Дробович уволен с должности главы Украинского института национальной памяти. Юрий Мироненко назначен заместителем министра цифровой трансформации Украины.
Кабинет министров уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти, а также назначил Юрия Мироненко заместителем министра цифровой трансформации Украины, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, Кабинетом министров:
- назначен Юрий Мироненко заместителем министра цифровой трансформации Украины.
- уволен Антон Дробович с должности главы Украинского института национальной памяти.
Ранее
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович ранее заявил, что не будет продолжать свою каденцию на должности после ее окончания в декабре этого года.
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