Кабмин увеличил выплаты за военные риски до 30 млн гривен

Кабинет министров Украины расширил программу страхования военных рисков. Отныне компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличивается до 30 млн гривен. Для остальной территории страны размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Детали

По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество:

увеличивается предельная сумма компенсации - с 10 млн гривен до 30 млн гривен;

отменяется норма, согласно которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученных грантов или другой государственной поддержки;

предоставляется возможность предприятиям, уже подавшим заявки, уточнить их до 1 мая 2026 года, в том числе увеличить заявленную сумму возможных убытков или добавить к заявке другое имущество, если оно было включено в программу на дату повреждения или уничтожения.

По направлению компенсации страховой премии:

увеличивается предельная сумма компенсации с 1 млн гривен до 3 млн гривен;

ускоряется возможность получить поддержку - подать заявление на компенсацию можно будет уже на 31-й день после заключения договора страхования;

если договор предусматривает уплату страховой премии частями, компенсация также будет выплачиваться частями - пропорционально уплаченным платежам.

Напомним

В Украине начала действовать программа страхования имущества предприятий от военных рисков. Пять компаний уже подали заявки на участие в механизме, предусматривающем компенсацию убытков от российских обстрелов.