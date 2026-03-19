ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Шахед-136
Золото

Кабмин увеличил выплаты за военные риски до 30 млн гривен

Киев • УНН

 • 1734 просмотра

Правительство расширило программу страхования имущества от обстрелов в прифронтовых регионах. Предприятия смогут получить до 3 миллионов компенсации премии.

Кабмин увеличил выплаты за военные риски до 30 млн гривен

Кабинет министров Украины расширил программу страхования военных рисков. Отныне компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличивается до 30 млн гривен. Для остальной территории страны размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Детали

По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество:

  • увеличивается предельная сумма компенсации - с 10 млн гривен до 30 млн гривен;
    • отменяется норма, согласно которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученных грантов или другой государственной поддержки;
      • предоставляется возможность предприятиям, уже подавшим заявки, уточнить их до 1 мая 2026 года, в том числе увеличить заявленную сумму возможных убытков или добавить к заявке другое имущество, если оно было включено в программу на дату повреждения или уничтожения.

        По направлению компенсации страховой премии:

        • увеличивается предельная сумма компенсации с 1 млн гривен до 3 млн гривен;
          • ускоряется возможность получить поддержку - подать заявление на компенсацию можно будет уже на 31-й день после заключения договора страхования;
            • если договор предусматривает уплату страховой премии частями, компенсация также будет выплачиваться частями - пропорционально уплаченным платежам.

              Напомним

              В Украине начала действовать программа страхования имущества предприятий от военных рисков. Пять компаний уже подали заявки на участие в механизме, предусматривающем компенсацию убытков от российских обстрелов.

              Евгений Устименко

              ОбществоЭкономика
              Недвижимость
              Кабинет Министров Украины
              Военное положение
              Война в Украине
              Юлия Свириденко
              Украина