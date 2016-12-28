Кабмин отменил спецразрешения для перепланировки жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет Минстр Украины отменил необходимость получения разрешительных документов для собственников и нанимателей жилья при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минргегиона.
"Постановлением Правительства мы упростили Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий. Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", - заявил Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания Правительства.
Вице-премьер-министр отметил, что после завершения указанных работ ввода объекта в эксплуатацию также не требуется.
Как сообщал УНН, Украина заняла 74 место в рейтинге стран для ведения бизнеса.