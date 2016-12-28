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Кабмін скасував спецдозволи для перепланування житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет мінстрів України скасував необхідність отримання дозвільних документів для власників і наймачів житла гуртожитків при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання у несучі конструкції або інженерні системи загального користування, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінргегіону.

"Урядовою постановою ми спростили Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільних документів", - заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання Уряду.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію також не потребується.

Як повідомляв УНН, Україна зайняла 74 місце у рейтингу країн для ведення бізнесу.

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