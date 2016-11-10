Кабмин объявил конкурс на должности еще девяти госсекретарей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины своим решением объявил первые конкурсы на должности государственных секретарей в девяти министерствах. Об этом говорится в правительственном распоряжении №808-р от 9 ноября, передает УНН.
Согласно принятому распоряжению правительства, объявлен конкурс на занятие вакантных должностей государственных секретарей министерств:
Министерства иностранных дел Украины;
Министерства молодежи и спорта Украины;
Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
Министерства образования и науки Украины;
Министерства здравоохранения Украины;
Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;
Министерства социальной политики Украины;
Министерство юстиции Украины;
Министерства обороны Украины.
Кроме того, правительством определены условия проведения конкурса на занятие вышеупомянутых должностей.