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15 марта, 19:03 • 112303 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158343 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132912 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125799 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110043 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104098 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100513 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Кабмин объявил конкурс на должности еще девяти госсекретарей

Кабмин объявил конкурс на должности еще девяти госсекретарей

Киев • УНН

 • 6600 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины своим решением объявил первые конкурсы на должности государственных секретарей в девяти министерствах. Об этом говорится в правительственном распоряжении №808-р от 9 ноября, передает УНН.

Согласно принятому распоряжению правительства, объявлен конкурс на занятие вакантных должностей государственных секретарей министерств:

Министерства иностранных дел Украины;
Министерства молодежи и спорта Украины;
Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
Министерства образования и науки Украины;
Министерства здравоохранения Украины;
Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;
Министерства социальной политики Украины;
Министерство юстиции Украины;
Министерства обороны Украины.

Кроме того, правительством определены условия проведения конкурса на занятие вышеупомянутых должностей.

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