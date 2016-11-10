Кабмин объявил конкурс на должности еще девяти госсекретарей

Согласно принятому распоряжению правительства, объявлен конкурс на занятие вакантных должностей государственных секретарей министерств:

Министерства иностранных дел Украины;

Министерства молодежи и спорта Украины;

Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Министерства образования и науки Украины;

Министерства здравоохранения Украины;

Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

Министерства социальной политики Украины;

Министерство юстиции Украины;

Министерства обороны Украины.

Кроме того, правительством определены условия проведения конкурса на занятие вышеупомянутых должностей.