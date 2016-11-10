Кабмін оголосив конкурс на посади ще дев'яти держсекретарів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України своїм рішенням оголосив перші конкурси на посади державних секретарів у дев'яти міністерствах. Про це йдеться в урядовому розпорядженні №808-р від 9 листопада, передає УНН.
Згідно з прийнятим розпорядженням уряду, оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державних секретарів міністерств:
Міністерства закордонних справ України;
Міністерства молоді та спорту України;
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;
Міністерства освіти і науки України;
Міністерства охорони здоров'я України;
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
Міністерства соціальної політики України;
Міністерства юстиції України;
Міністерства оборони України.
Крім того, урядом визначено умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначених посад.