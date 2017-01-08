Е.Бондаренко пробилась в основную сетку теннисных соревнований в Сиднее
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Представительница Украины Екатерина Бондаренко одержала победу в квалификационном турнире на соревнованиях в Сиднее (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
В заключительном матче отборочного турнира украинка нанесла поражение британке Наоми Броада и вышла в основной этап соревнований. Счет по сетам: 6: 1, 6: 1.
В первом круге основы сиднейского турнира Е.Бондаренко встретится с еще одной теннисисткой из квалификации - Кристиной Макхейл (США, 45 номер в мире). Это будет их первый очный поединок.
Напомним, что в предыдущих раундах отборочного раунда Е.Бондаренко обыграла болгарскую спортсменку Викторию Тома и хорватку Мирьяну Лючич-Барони.