К.Бондаренко пробилася до основної сітки тенісних змагань в Сіднеї

У заключному матчі відбіркового турніру українка нанесла поразки британці Наомі Броаді та вийшла в основний етап змагань. Рахунок по сетах: 6:1, 6:1.

У першому колі основи сіднейського турніру К.Бондаренко зустрінеться з ще однією тенісисткою з кваліфікації - Христиною Макхейл (США, 45 номер у світі). Це буде їх перший очний поєдинок.

Нагадаємо, що в попередніх раундах відбіркового раунду К.Бондаренко обіграла болгарську спортсменку Вікторію Томову і хорватку Мірьяну Лючич-Бароні.