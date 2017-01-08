К.Бондаренко пробилася до основної сітки тенісних змагань в Сіднеї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Представниця України Катерина Бондаренко здобула перемогу в кваліфікаційному турнірі на змаганнях в Сіднеї (Австралія), повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
У заключному матчі відбіркового турніру українка нанесла поразки британці Наомі Броаді та вийшла в основний етап змагань. Рахунок по сетах: 6:1, 6:1.
У першому колі основи сіднейського турніру К.Бондаренко зустрінеться з ще однією тенісисткою з кваліфікації - Христиною Макхейл (США, 45 номер у світі). Це буде їх перший очний поєдинок.
Нагадаємо, що в попередніх раундах відбіркового раунду К.Бондаренко обіграла болгарську спортсменку Вікторію Томову і хорватку Мірьяну Лючич-Бароні.