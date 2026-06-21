Из-за жары во Франции закрыли более 800 школ и колледжей
Киев • УНН
Во Франции из-за аномальной жары закрыто 845 школ и колледжей, преимущественно в регионах с красным уровнем опасности. Еще 1800 учебных заведений скорректируют график работы из-за рисков для здоровья.
Во Франции из-за аномальной жары в понедельник не будут работать 845 школ и колледжей, а еще около 1800 учебных заведений изменят график работы. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Детали
По словам министра образования Франции Эдуара Жеффрея, закрытые учреждения в основном расположены в департаментах, где объявлен самый высокий – красный – уровень погодной опасности.
Всего во Франции насчитывается около 60 тысяч школ, однако часть из них временно не будет принимать учеников или будет работать в ограниченном режиме из-за рисков для здоровья детей и персонала.
Еще 1800 учреждений скорректируют расписание
Министр отметил, что в разных регионах ситуация отличается, поэтому решения принимаются на местном уровне.
Существует принцип непрерывности государственной службы, но когда безопасность персонала или детей может быть поставлена под сомнение, учреждение необходимо закрыть
Тем временем власти региона Иль-де-Франс объявили о выделении одного миллиона евро для 500 экзаменационных центров. Средства планируют направить на закупку вентиляторов, систем распыления воды и другого оборудования для охлаждения помещений.
Во Франции запретили алкоголь из-за аномальной жары21.06.26, 07:32 • 4970 просмотров