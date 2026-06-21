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Из-за жары во Франции закрыли более 800 школ и колледжей

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Во Франции из-за аномальной жары закрыто 845 школ и колледжей, преимущественно в регионах с красным уровнем опасности. Еще 1800 учебных заведений скорректируют график работы из-за рисков для здоровья.

Из-за жары во Франции закрыли более 800 школ и колледжей

Во Франции из-за аномальной жары в понедельник не будут работать 845 школ и колледжей, а еще около 1800 учебных заведений изменят график работы. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

По словам министра образования Франции Эдуара Жеффрея, закрытые учреждения в основном расположены в департаментах, где объявлен самый высокий – красный – уровень погодной опасности.

Всего во Франции насчитывается около 60 тысяч школ, однако часть из них временно не будет принимать учеников или будет работать в ограниченном режиме из-за рисков для здоровья детей и персонала.

Еще 1800 учреждений скорректируют расписание

Министр отметил, что в разных регионах ситуация отличается, поэтому решения принимаются на местном уровне.

Существует принцип непрерывности государственной службы, но когда безопасность персонала или детей может быть поставлена под сомнение, учреждение необходимо закрыть

– заявил Жеффрей.

Тем временем власти региона Иль-де-Франс объявили о выделении одного миллиона евро для 500 экзаменационных центров. Средства планируют направить на закупку вентиляторов, систем распыления воды и другого оборудования для охлаждения помещений.

Во Франции запретили алкоголь из-за аномальной жары21.06.26, 07:32 • 4970 просмотров

Степан Гафтко

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