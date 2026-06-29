Из-за жары и проблем со светом в работе Ощадбанка произошел масштабный сбой

Из-за высокой температуры и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, что временно повлияло на работу отдельных сервисов Ощадбанка. Об этом сообщили в банке, передает УНН.

Из-за аномально высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, что временно повлияло на работу отдельных сервисов Ощадбанка. Наши технические команды уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы всех банковских сервисов - говорится в сообщении.

В банке сообщили, что в течение сегодняшнего дня возможны временные перебои в работе отдельных сервисов банка.

Отметим, сейчас наблюдаются проблемы со входом в приложение, а также проблема с оплатой товаров в магазинах.

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