Из-за жары и проблем со светом в работе Ощадбанка произошел масштабный сбой
Киев • УНН
Из-за аномальной жары и нестабильного энергоснабжения Ощадбанк проводит дополнительные технические работы, что временно повлияло на работу сервисов. Сегодня возможны перебои со входом в приложение и оплатой товаров.
Из-за высокой температуры и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, что временно повлияло на работу отдельных сервисов Ощадбанка. Об этом сообщили в банке, передает УНН.
Из-за аномально высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, что временно повлияло на работу отдельных сервисов Ощадбанка. Наши технические команды уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы всех банковских сервисов
В банке сообщили, что в течение сегодняшнего дня возможны временные перебои в работе отдельных сервисов банка.
Отметим, сейчас наблюдаются проблемы со входом в приложение, а также проблема с оплатой товаров в магазинах.
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