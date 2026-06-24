В Германии из-за сбоя в IT-системе на несколько часов полностью остановили движение поездов

Железнодорожное сообщение по всей Германии во вторник вечером было полностью остановлено из-за масштабного сбоя в работе IT-систем. Из-за неисправности цифровой радиосети Deutsche Bahn пришлось задержать все поезда на станциях, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Около 22:30 по местному времени оператор сообщил о неисправности системы GSM-R - специальной сети связи, которую используют машинисты и диспетчерские центры. Из-за этого движение междугородних, региональных и пригородных поездов было приостановлено по всей стране.

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Пассажирам рекомендовали искать альтернативный транспорт, так как ожидались многочисленные задержки и отмены рейсов. Deutsche Bahn также пообещала предоставить пострадавшим пассажирам ваучеры на такси и проживание в отелях.

Движение восстановили через более чем два часа

По данным компании, специалистам удалось устранить неисправность более чем через два с половиной часа после остановки движения. После этого железнодорожное сообщение начали постепенно восстанавливать.

Отдельно о восстановлении работы сообщила и берлинская городская электричка S-Bahn. Причины сбоя пока не раскрываются, а информацию о количестве пострадавших пассажиров оператор пока не обнародовал.

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