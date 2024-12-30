Российские захватчики пытаются бороться с инфляцией на временно оккупированных территориях "простыми решениями", то есть запрещают повышать цены. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Отмечается, что такая ценовая политика приводит к логическим последствиям, а именно дефициту продуктов. Речь идет прежде всего о масле, ведь фиксация его цены привело к тому, что теперь его продают из "под витрины", ведь фиксированная цена не соответствует рыночной.

Россия это синоним слова дефицит. Поэтому результатом правления каждого царя непременно становится исчезновение товаров с витрин. Сейчас россияне пытаются навязать продавцам кассовые аппараты, которые станут обязательными с 1 февраля 2025 года, но от этого вырастут только штрафы, а товары на полки не вернутся,