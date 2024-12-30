Через регуляцію цін на ТОТ виник дефіцит продуктів - Спротив

Російські загарбники намагаються боротись з інфляцією на тимчасово окупованих територіях "простими рішеннями", тобто забороняють підвищувати ціни. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Зазначається, що така цінова політика призводить до логічних наслідків, а саме дефіциту продуктів. Йдеться насамперед про олію, адже фіксація її ціни призвело до того, що тепер її продають з "під вітрини", адже фіксована ціна не відповідає ринковою.

Росія це синонім слова дефіцит. Тому результатом правління кожного царя неодмінно стає зникнення товарів з вітрин. Наразі росіяни намагаються навʼязати продавцям касові апарати, які стануть обовʼязковими з 1 лютого 2025 року, та від цього зростуть лише штрафи, а товари на полиці не повернуться,