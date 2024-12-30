Через регуляцію цін на ТОТ виник дефіцит продуктів - Спротив

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На тимчасово окупованих територіях виник дефіцит продуктів через заборону підвищувати ціни. Особливо це стосується олії, яку тепер продають "з-під прилавка" через невідповідність фіксованої ціни ринковій.

Російські загарбники намагаються боротись з інфляцією на тимчасово окупованих територіях "простими рішеннями", тобто забороняють підвищувати ціни. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Зазначається, що така цінова політика призводить до логічних наслідків, а саме дефіциту продуктів. Йдеться насамперед про олію, адже фіксація її ціни призвело до того, що тепер її продають з "під вітрини", адже фіксована ціна не відповідає ринковою.

Росія це синонім слова дефіцит. Тому результатом правління кожного царя неодмінно стає зникнення товарів з вітрин. Наразі росіяни намагаються навʼязати продавцям касові апарати, які стануть обовʼязковими з 1 лютого 2025 року, та від цього зростуть лише штрафи, а товари на полиці не повернуться,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти зіткнулися з кадровим дефіцитом медиків. За минулий рік лише 40 лікарів з рф погодились працювати на захоплених територіях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна

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