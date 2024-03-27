Из-за обстрелов рф обесточивалась шахта в Донецкой области, подачу электричества ограничивали в четырех областях

26 марта из-за повреждений в результате вражеских атак применялись ограничения электроэнергии в 4 областях - Одесской, Харьковской, Днепропетровской и в Хмельницкой области. Из-за обстрелов обесточивалась шахта в Донецкой области, где находилось 12 человек. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, передает УНН.

За прошедшие сутки из-за значительных повреждений и невозможности передать необходимые объемы электроэнергии по указаниям диспетчеров НЭК "Укрэнерго" применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и в пиковые часы в Хмельницкой области -говорится в сообщении Минэнерго.

Также сообщается, что из-за погодных условий завершен отопительный сезон в г. Каменское Днепропетровской области.

Также по команде НЭК "Укрэнерго" применялись уменьшение нагрузки на объекты ВИЭ с 16:07 до 17:14 объемом 398 МВт.

"Дефицита электроэнергии нет. Аварийная помощь привлекаться не будет", - сообщили в Минэнерго.

Последствия обстрелов

Из-за боевых действий обесточена шахта в Донецкой области (на предприятии находилось 12 человек). По данным Минэнерго, по состоянию на утро шахту оживили.

В результате обстрелов отключилась ВЛ 110 кВ на Сумщине, обесточиваний не было. При осмотре обнаружен обрыв провода, воздушная линия - в аварийном ремонте.

Также в Минэнерго сообщили, что на территории подстанции в Днепропетровской области обнаружен БПЛА. Персонал выведен за пределы подстанции, вызвана ГСЧС. Дрон убрали с территории подстанции.

Из-за обстрела воздушных линий на Черниговщине отключено более 400 потребителей в 6 населенных пунктах.

Состояние сетей

Из-за технологических нарушений кратковременно отключилось оборудование на ПС 110 кВ в Одесской области, которая питает железную дорогу (было нарушение движения поездов). Подстанцию оперативно запитали. Как сообщается, движение поездов восстановлено.

Также, по данным ведомства, по техническим причинам отключилась ВЛ 110 кВ на Черниговщине, обесточился населенный пункт. В течение 20 минут все потребители запитаны.

Импорт/ экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 12 702 МВт*ч. Экспорта не предвидится, добавили в Минэнерго.

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