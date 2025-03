Исландия также признала Гуайдо президентом Венесуэлы

“Исландия поддерживает Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы”, — говорится в сообщении. Глава МИД добавил, что теперь в стране должны быть назначены “свободные и справедливые выборы”.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его окончания также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Iceland supports @jguaido as the Interim President of Venezuela. Free and fair elections should now be called and the will of the people respected.

— Guðlaugur Þór (@GudlaugurThor) 4 февраля 2019

Напоминаем, Украина определилась с позицией в отношении Гуайдо.