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Ісландія також визнала Гуайдо президентом Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Ісландія висловлює підтримку лідеру опозиції Венесуели Хуану Гуайдо в якості тимчасового президента Венесуели. Про це в понеділок написав в Twitter міністр закордонних справ Ісландії Гудльойгур Тор Тордарсон, передає УНН.

“Ісландія підтримує Хуана Гуайдо в якості тимчасового президента Венесуели”, — йдеться в повідомленні. Глава МЗС додав, що тепер в країні повинні бути призначені “вільні і справедливі вибори”.

23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. У той же день тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав, ряд інших країн. Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

Кілька європейських держав пред’явили Мадуро ультиматум про проведення дострокових президентських виборів, а після його закінчення також визнали Гуайдо тимчасовим президентом. На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

Iceland supports @jguaido as the Interim President of Venezuela. Free and fair elections should now be called and the will of the people respected.

— Guðlaugur Þór (@GudlaugurThor) 4 лютого 2019 р.

Нагадуємо, Україна визначилася з позицією щодо Гуайдо.

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