Ирландец получил премию за роман более чем 200 страниц, написанный одним предложением
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ирландец Майк МакКормек получил премию Голдсмитского университета за роман на 223 страницы, написанный одним предложением. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
"Роман "Солнечный корсет", написанный ирландцем Майком МакКормеком, получил престижную премию Голдсмитского университета, присуждаемую за новации в литературной форме. Выданный на 223 страницах роман полностью состоит из одного длинного предложения ", - говорится в сообщении.
В романе рассказывается об инженере по имени Маркус Конуэй, который ненадолго воскрес из мертвых.
Председатель жюри профессор Блейк Моррисон отметил, что писателю удалось неординарно отразить жизнь обычного рабочего.
"Политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданский долг и экология - лишь некоторые темы, затрагиваемые автор в ходе повествования, выполненного лирической, но прочной прозой", - сказал он.
М.МакКормек стал третьим за последние три года автором из Ирландии, который получил престижную награду и премию в 10 тыс. фунтов.