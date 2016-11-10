Ірландець отримав премію за роман на понад 200 сторінок, написаний одним реченням
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ірландець Майк МакКормек отримав премію Голдсмітского університету за роман на 223 сторінки, написаний одним реченням. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
“Роман „Сонячний корсет“, написаний ірландцем Майком МакКормек, отримав престижну премію Голдсмітского університету, що присуджується за новації в літературній формі. Виданий на 223 сторінках роман повністю складається з одного довгого речення”, — йдеться у повідомленні.
У романі розповідається про інженера по імені Маркус Конуей, який ненадовго воскрес із мертвих.
Голова журі професор Блейк Моррісон зазначив, що письменникові вдалося неординарно відобразити життя звичайного робітника.
“Політика, сім’я, мистецтво, шлюб, здоров’я, громадянський обов’язок і екологія — лише деякі теми, яких торкається автор у ході розповіді, виконаної ліричною, але міцною прозою”, — сказав він.
М.МакКормек став третім за останні три роки автором з Ірландії, який отримав престижну нагороду і премію в 10 тисяч фунтів.