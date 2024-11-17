Иран требует один трлн долларов от США за введенные против страны санкции

Иран требует от США 1 трлн долларов компенсации за введенные против страны санкции. Об этом в субботу, 16 ноября, заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Шамхани. Об этом сообщает телеканал Al-Alam, пишет УНН.

Американцы должны выплатить Ирану компенсацию в 1 трлн долларов за ущерб, который они нанесли нашей стране, сдерживая ее, - говорится в сообщении.



Известно, что Соединенные Штаты впервые утвердили ограничительные меры в отношении Ирана после Исламской революции 1979 года.

Справочно

Санкции были введены на фоне захвата посольства группой иранских радикалов. В частности, Вашингтон прекратил закупать иранскую нефть и заморозил иранские вклады в банках.

Позже некоторые запреты отменялись, другие ужесточались. После ядерной сделки (2015) санкции начали постепенно снимать в ответ на ограничение ядерной программы Ирана.

Напомним

США ввели санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на ракетную атаку против Израиля. Ограничения касаются 16 организаций и 23 судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью.