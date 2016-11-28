Иностранца, которого разыскивали за торговлю детьми, задержали в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Одесской области пограничники задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивал за торговлю детьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе сектора по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации южного регионального управления государственной пограничной службы Украины.
Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда в международном пункте пропуска "Маяки" задержали 51-летнего гражданина Турции, который пытался попасть в Украину, однако, во время паспортного контроля стражи границы выяснили, что данный гражданин находится в международном розыске по линии "Интерпол" .
Впоследствии оказалось, что его разыскивают правоохранительные органы Республики Молдова для привлечения к уголовной ответственности за торговлю детьми.
Сейчас указанное лицо передано сотрудникам Белгород-Днестровского отдела Национальной полиции Украины, о задержании гражданина Турции сообщено украинскому бюро Интерпола.