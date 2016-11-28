Іноземця, якого розшукували за торгівлю дітьми, затримали на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Одещині прикордонники затримали громадянина Туреччини, якого Інтерпол розшукував за торгівлю дітьми. Про це УНН повідомили у прес-службі Сектору з питань взаємодії із засобами масової інформації південного регіонального управління державної прикордонної служби України.
Вчора прикордонники Білгород-Дністровського загону в міжнародному пункті пропуску “Маяки” затримали 51-річного громадянина Туреччини, який намагався потрапити до України, проте, під час паспортного контролю стражі кордону з’ясували, що даний громадянин перебуває у міжнародному розшуку по лінії “Інтерпол”.
Згодом виявилося, що його розшукують правоохоронні органи Республіки Молдова для притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю дітьми.
Наразі зазначену особу передано співробітникам Білгород-Дністровського відділу Національної поліції України, про затримання громадянина Туреччини повідомлено Українське бюро Інтерполу.