Іноземця, якого розшукували за торгівлю дітьми, затримали на Одещині

Вчора прикордонники Білгород-Дністровського загону в міжнародному пункті пропуску “Маяки” затримали 51-річного громадянина Туреччини, який намагався потрапити до України, проте, під час паспортного контролю стражі кордону з’ясували, що даний громадянин перебуває у міжнародному розшуку по лінії “Інтерпол”.

Згодом виявилося, що його розшукують правоохоронні органи Республіки Молдова для притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю дітьми.

Наразі зазначену особу передано співробітникам Білгород-Дністровського відділу Національної поліції України, про затримання громадянина Туреччини повідомлено Українське бюро Інтерполу.