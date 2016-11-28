Иностранцы избили девушек в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Иностранцы нападали на прохожих женщин в Харькове. Информация о том, что неизвестные лица на улице Целиноградской бьют женщин поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в городе Харькове вчера, 27 ноября, в 23:20. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.
Иностранцы без причины нападали на прохожих, которые встречались на их пути. В результате три девушки вынуждены были обратиться в больницу.
После оказания медицинской помощи они были отпущены домой, их жизни ничего не угрожает.
Сотрудники патрульной службы задержали мужчин и доставили в районный отдел полиции. Трое молодых людей оказались иностранными студентами.
Факт события зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Проводится проверка.