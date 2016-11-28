Иностранцы избили девушек в Харькове

Иностранцы без причины нападали на прохожих, которые встречались на их пути. В результате три девушки вынуждены были обратиться в больницу.

После оказания медицинской помощи они были отпущены домой, их жизни ничего не угрожает.

Сотрудники патрульной службы задержали мужчин и доставили в районный отдел полиции. Трое молодых людей оказались иностранными студентами.

Факт события зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Проводится проверка.