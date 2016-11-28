Іноземці побили дівчат у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Іноземці нападали на перехожих жінок у Харкові. Інформація про те, що невідомі особи на вулиці Целіноградській б'ють жінок надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції в місті Харкові вчора, 27 листопада, о 23:20. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.
Іноземці без причини нападали на перехожих, які зустрічалися на їхньому шляху. В результаті три дівчини змушені були звернутися в лікарню.
Після надання медичної допомоги вони були відпущені додому, їх життю нічого не загрожує.
Співробітники патрульної служби затримали чоловіків і доставили в районний відділ поліції. Троє молодих людей виявилися іноземними студентами.
Факт події зареєстрований в Журналі єдиного обліку правопорушень. Проводиться перевірка.