Іноземці побили дівчат у Харкові

Іноземці без причини нападали на перехожих, які зустрічалися на їхньому шляху. В результаті три дівчини змушені були звернутися в лікарню.

Після надання медичної допомоги вони були відпущені додому, їх життю нічого не загрожує.

Співробітники патрульної служби затримали чоловіків і доставили в районний відділ поліції. Троє молодих людей виявилися іноземними студентами.

Факт події зареєстрований в Журналі єдиного обліку правопорушень. Проводиться перевірка.