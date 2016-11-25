Информатора террористов "ЛНР" задержали в районе проведения АТО

Правоохранители установили, что злоумышленник в течение августа - ноября 2016 года по заданию боевиков "ЛНР" осуществлял сбор и передачу информации о мест дислокации и перемещениях военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины, подразделений АТО в Новоайдарском районе.

Во время проведения обыска по месту жительства информатора сотрудники спецслужбы изъяли мобильные терминалы и карточки предоплаченного сервиса мобильной связи с информацией, подтверждающей передачу данных представителям террористической организации "ЛНР".

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается.