Информатора террористов "ЛНР" задержали в районе проведения АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители задержали в Луганской области в районе проведения антитеррористической операции участника информаторской сети незаконного вооруженного формирования "ЛНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленник в течение августа - ноября 2016 года по заданию боевиков "ЛНР" осуществлял сбор и передачу информации о мест дислокации и перемещениях военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины, подразделений АТО в Новоайдарском районе.
Во время проведения обыска по месту жительства информатора сотрудники спецслужбы изъяли мобильные терминалы и карточки предоплаченного сервиса мобильной связи с информацией, подтверждающей передачу данных представителям террористической организации "ЛНР".
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.
Досудебное следствие продолжается.