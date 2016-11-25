Інформатора терористів "ЛНР" затримали у районі проведення АТО

Правоохоронці встановили, що зловмисник упродовж серпня — листопада 2016 року за завданням бойовиків “ЛНР” здійснював збір та передачу інформації стосовно місць дислокації та переміщення військової техніки і особового складу Збройних сил України, підрозділів АТО у Новоайдарському районі.

Під час проведення обшуку за місцем проживання інформатора співробітники спецслужби вилучили мобільні термінали та картки передплаченого сервісу мобільного зв’язку з інформацією, яка підтверджує передачу даних представникам терористичної організації “ЛНР”.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Досудове слідство триває.