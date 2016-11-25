Інформатора терористів "ЛНР" затримали у районі проведення АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронці затримали на Луганщині у районі проведення антитерористичної операції учасника інформаторської мережі незаконного збройного формування “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що зловмисник упродовж серпня — листопада 2016 року за завданням бойовиків “ЛНР” здійснював збір та передачу інформації стосовно місць дислокації та переміщення військової техніки і особового складу Збройних сил України, підрозділів АТО у Новоайдарському районі.
Під час проведення обшуку за місцем проживання інформатора співробітники спецслужби вилучили мобільні термінали та картки передплаченого сервісу мобільного зв’язку з інформацією, яка підтверджує передачу даних представникам терористичної організації “ЛНР”.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.
Досудове слідство триває.