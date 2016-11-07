Информатора террористов "ДНР" будут судить заочно в Донецкой области

Установлено, что в сентябре 2014 года 47-летний житель Марьинского района по собственной инициативе начал сотрудничать с террористами. Он собирал данные о местах дислокации, маршрутах передвижения, огневых позициях подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции.

В частности, источник передавал указанные данные по телефону одному из участников незаконного вооруженного формирования "Оплот" во время пребывания в городах Донецк, Марьинка, селах Луганское, Тарамчук, Славное и Новомихайловка, а также сообщал боевикам о результатах совершенных ими артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Поскольку человек находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, его будут судить заочно.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.