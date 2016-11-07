Інформатора терористів "ДНР" судитимуть заочно на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ще одного інформатора терористів "ДНР" судитимуть заочно на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що у вересні 2014 року 47-річний житель Мар'їнського району за власної ініціативи почав співпрацювати з терористами. Він збирав дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування, вогневих позицій підрозділів і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції.
Зокрема, інформатор передавав вказані дані телефоном одному з учасників незаконного збройного формування «Оплот» під час перебування у містах Донецьк, Мар'їнка, селах Луганське, Тарамчук, Славне і Новомихайлівка, а також повідомляв бойовикам про результати здійснених ними артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.
наразі прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Оскільки чоловік перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його судитимуть заочно.
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.