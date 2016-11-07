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Інформатора терористів "ДНР" судитимуть заочно на Донеччині

Інформатора терористів "ДНР" судитимуть заочно на Донеччині

Київ • УНН

 • 5002 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ще одного інформатора терористів "ДНР" судитимуть заочно на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Встановлено, що у вересні 2014 року 47-річний житель Мар'їнського району за власної ініціативи почав співпрацювати з терористами. Він збирав дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування, вогневих позицій підрозділів і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

Зокрема, інформатор передавав вказані дані телефоном одному з учасників незаконного збройного формування «Оплот» під час перебування у містах Донецьк, Мар'їнка, селах Луганське, Тарамчук, Славне і Новомихайлівка, а також повідомляв бойовикам про результати здійснених ними артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.

наразі прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Оскільки чоловік перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його судитимуть заочно.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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