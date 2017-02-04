I'll be back: Д.Кэмерон похвалил А.Шварценеггера

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 14312 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 63132 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 20373 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 79067 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 141366 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 141990 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 148688 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158267 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167126 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140221 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 35430 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 33294 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 36294 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 30855 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 22852 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 23461 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 63154 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 217417 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 271293 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 471547 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 37062 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 36441 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 50505 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72186 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 79088 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

I'll be back: Д.Кэмерон похвалил А.Шварценеггера

Киев • УНН

 • 10519 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выложил совместное видео с бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Такое видео Д.Кэмерон опубликовал в Snapchat, пишет британское издание The Guardian, передает УНН.

I'll be back: Д.Кэмерон похвалил А.Шварценеггера

В начале видео Д.Кэмерон представляет А.Шварценеггера как своего давнего друга и отмечает его работу на посту губернатора американского штата Калифорния. Затем Д.Кэмерон говорит фразу из кинофильма "Терминатор", которая стала крылатой - "I'll be back" (я вернусь - ред.).

Правда, издание отметило, что неясно, что имели в виду бывший премьер и актер. Вряд ли Д.Кэмерон имел в виду политику, поскольку в сентябре он сложил полномочия депутата.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter назвал бывшего губернатора Калифорнии и киноактера Арнольда Шварценеггера плохим губернатором и еще худшим телеведущим.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираМультимедиа
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28