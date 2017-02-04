I'll be back: Д.Кэмерон похвалил А.Шварценеггера
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выложил совместное видео с бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Такое видео Д.Кэмерон опубликовал в Snapchat, пишет британское издание The Guardian, передает УНН.
В начале видео Д.Кэмерон представляет А.Шварценеггера как своего давнего друга и отмечает его работу на посту губернатора американского штата Калифорния. Затем Д.Кэмерон говорит фразу из кинофильма "Терминатор", которая стала крылатой - "I'll be back" (я вернусь - ред.).
Правда, издание отметило, что неясно, что имели в виду бывший премьер и актер. Вряд ли Д.Кэмерон имел в виду политику, поскольку в сентябре он сложил полномочия депутата.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter назвал бывшего губернатора Калифорнии и киноактера Арнольда Шварценеггера плохим губернатором и еще худшим телеведущим.