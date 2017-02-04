I'll be back: Д.Кемерон похвалив А.Шварценеггера
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон виклав спільне відео із колишнім губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером. Таке відео Д.Кемерон опублікував у Snapchat, пише британське видання The Guardian, передає УНН.
На початку відео Д.Кемерон представляє А.Шварценеггера як свого давнього друга та відзначає його роботу на посаді губернатора американського штату Каліфорнія. Потім Д.Кемерон каже фразу з кінофільма “Термінатор”, яка стала крилатою, — “I’ll be back” (я повернуся — ред.).
Щоправда, видання зазначило, що неясно, що мали на увазі колишній прем’єр та актор. Навряд чи Д.Кемерон мав на увазі політику, оскільк у вересні він склав повноваження депутата.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter назвав колишнього губернатора Каліфорнії та кіноактора Арнольда Шварценеггера поганим губернатором і ще гіршим телеведучим.