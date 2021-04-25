Игры Путина: как Россия заигрывает с Западом звеня оружием – Bloomberg

Детали

Поскольку в пятницу тысячи российских войск начали отход от украинской границы, что снизило худшую напряженность в отношениях с США и Европой со времен холодной войны, Кремль почувствовал удовольствие от того, что гамбит с высоким риском окупился.

На фоне растущей тревоги в западных столицах по поводу массового наращивания мощностей России, президент США Джо Байден 13 апреля позвонил Путину и предложил провести первую встречу на высшем уровне между двумя лидерами.

По словам трех лиц, близких к российскому руководству, принуждение новой администрации к признанию необходности взаимодействия с Москвой, было воспринято Кремлем, как тактическая победа Путина.

Белый дом надеялся отодвинуть Россию на задний план, чтобы сосредоточиться на более насущном приоритете — ответу Китаю. По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, неожиданный военный маневр Путина опроверг эти расчеты.

Для США и их европейских союзников, после того, как Россия перебросила примерно 100 000 военнослужащих с танками, кораблями и самолетами к украинской границе, стало трезвым напоминанием о способности Путина поднять ставки в отношениях.

Годы санкций с момента аннексии Крыма в 2014 году и поддержка сепаратистов на востоке Украины мало что сделали, чтобы заставить его изменить направление, даже несмотря на то, что они давили на экономику России. Это привели к колебаниям российского рубля, который сначала сползал из-за опасений конфликта, а затем восстанавливался после спада напряженности.

“Единственный инструмент России, чтобы показать, что она великая держава — это сила, танки, — сказал Жерар Аро, посол Франции в США с 2014 по 2019 год. — Я мировая держава”.

Мнение Москвы совсем другое, что питается чувством обиды на то, что Запад полон решимости ослабить Россию и разжечь продемократическую “цветную” революцию, чтобы свергнуть Путина. Согласно этому, США и их союзники по Организации Североатлантического договора неоднократно предавали Россию, отказываясь от ракетных договоров и все больше приближаясь к ее границам, с тех пор как Путин стал первым иностранным лидером, который предложил помощь Вашингтону после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.

“Кремль чувствует себя в крепости под постоянным давлением США и Запада в целом. Своими агрессивными действиями Россия пытается сдержать США, но Вашингтон просто реагирует более жесткими мерами”, — сказала Оксана Антоненко, директор лондонского агентства Control Risks.

“Мы, безусловно, находимся в самой опасной точке с момента распада Советского Союза”.

Каждый раунд балансирования на грани войны приводит к увеличению расходов и делает Россию все более изолированной.

Байден пытается изменить подход США к России после бурных лет правления Дональда Трампа, чей подход к Москве был обусловлен его защитой в ходе длительного расследования обвинений во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Из-за обострения напряженности некоторым восточноевропейским странам стало труднее поддерживать теплые отношения с Москвой, что привело к истощению и без того ограниченных рядов друзей России. В этом месяце Чешская Республика приказала выслать множество российских дипломатов после того, как обвинила кремлевских шпионов в смертоносном взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, когда отношения упали до самого низкого уровня с 2014 года.

Словакия и страны Балтии выгнали российских дипломатов в знак солидарности с Прагой. Отдельно Польша выслала трех российских дипломатов в поддержку мер США.

В среду, за день до того, как Россия объявила о выводе войск, Путин в своем ежегодном обращении к нации предупредил конкурирующие страны не переходить “красную черту” России, заявив, что давление на его страну стало “новой формой спорта”.

“Но он также протянул оливковую ветвь переговоров по стратегической безопасности. Расчет Кремля состоит в том, что это укрепит вес России и даст возможность прийти к взаимопониманию с Западом”, — сказал Глеб Павловский, который работал политическим советником Кремля в течении первого десятилетия правления Путина до 2011 года.

Безусловно, энергетически зависимая экономика России с бюджетом в 1,5 триллиона долларов — примерно в два раза больше бюджета министерства обороны США — уязвима для экономического давления со стороны Запада. Хотя Путин по-прежнему пользуется широкой популярностью среди россиян, его рейтинг доверия снизился на фоне падения доходов в течение многих лет.

Поведение России с заключенным лидером оппозиции Алексеем Навальным, который прекратил голодовку в пятницу через 24 дня, также ухудшает отношения. США и ЕС потребовали его освобождения, а канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануель Макрон подняли этот вопрос непосредственно перед Путиным. Российского президента это не трогает. В этом месяце прокуратура обратилась в суд Москвы с просьбой признать Фонд борьбы с коррупцией Навального и его предвыборные штабы экстремистскими организациями, которые могут подвергнуть персонал и волонтеров уголовному преследованию и лишению свободы. Они обвинили их в заговоре с целью устроить в России “цветную революцию” по заданию неназванных зарубежных государств.

Главный союзник Путина, Вячеслав Володин, спикер нижней палаты российского парламента, назвал Навального “инструментом американской политики”, который позволяет использовать себя для вмешательства во внутренние дела России. Это больное место для Путина, который убежден, что США стояли за демократическими революциями в соседних Грузии и Украине, которые вытеснили пророссийских союзников.

В 2011 году он обвинил тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон в том, что она послала “сигнал” для поощрения протестов во главе с Навальным против его возвращения в 2012 году на пост президента вместо Дмитрия Медведева.

В своей беседе с Байденом Путин заявил о предполагаемом заговоре с целью организации государственного переворота против президента Беларуси Александра Лукашенко, который был организован в консультации с США, согласно Кремлю. Лукашенко, после спорных выборов в августе прошлого года, столкнулся с месяцами протестов продемократической оппозиции в Белоруссии.

“Практика организации переворотов и планирование политических убийств, в том числе высокопоставленных чиновников, заходит слишком далеко”, — сказал Путин в своем ежегодном послании.

“Они переступили все границы”.

На переговорах с Лукашенко на следующий день в Москве Путин заявил, что Россия усиливает сотрудничество с Беларусью в военной сфере и сфере безопасности.

Путин хочет, чтобы США и их союзники отступили и относились к нему как к равному, заявили три человека, близкие к руководству. Он может даже пожелать уменьшить поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины в обмен на смягчение санкций и фактическое согласие с аннексией Крыма Россией, сказал один из них. Мало шансов, что Запад согласится дать Путину полную свободу действий в сфере влияния России на бывшие советские республики, даже если она предоставила ему более широкую свободу после того, как он продемонстрировал готовность применить силу в Грузии во время короткой войны 2008 года.

Россия “всегда будет превосходить” Запад в случае эскалации конфликта на Украине, сказал Аро, бывший французский дипломат.

“Ни один немецкий или американский солдат не умрет за Киев, а российские солдаты умрут”.

Демонстрация силы над Украиной нервировала политиков на Западе, спровоцировав реальные опасения российского вторжения, по словам представителя правительства Великобритании.

“Их основная цель — запугать”, — сказал Бридлав, бывший главнокомандующий НАТО во время вторжения России в Украине в 2014 году. “Они посылают четкий сигнал Украине, Европе и Америке”.

Шансы украинцев в наступлении всегда были минимальные из-за чрезвычайных последствий, которые оно может спровоцировать, и “для России ясно, что это не будет в ее интересах”, — сказал Алексей Чеснаков, бывший высокопоставленный кремлевский чиновник и советник по украинской политики.

Путин показал, что его не останавливает угроза новых наказаний, сказал Бридлав, который теперь является экспертом в Вашингтонском институте Ближнего Востока.

“Нам нужно ответить широко. Все, что мы делаем, — это санкции”.

В своем обращении в среду Путин настаивал на том, что “мы действительно хотим сжигать мосты” с Западом, прежде чем добавить, что тот, кто принимает намерения России за слабость, “должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким” .

На следующий день российский лидер “послушно” посетил онлайн-саммит Байдена по вопросам климата, соблюдая отведенное ему время для выступления перед другими мировыми лидерами, а затем получил редкую похвалу от президента США за свой вклад.