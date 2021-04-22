На кліматичному саміті Путін все ж "зустрівся" з Байденом, і не дав договорити Макрону

Деталі

Так, під час виступу французського президента Еммануеля Макрона у організаторів саміту стався технічний збій. У той час, коли Макрон ще проголошував свій спіч, на головному екрані у кімнаті модераторів з’явилось зображення президента РФ Володимира Путіна.

Макрона, який все ще говорив, довелось поставити на паузу, і виступ почав російський лідер. Після того як він завершив промову, Макрону все ж дали договорити.

Варто також зазначити, що в кімнаті модераторів перебував і сам президент США Джо Байден. Отже, хоча це було в онлайн форматі, а лідери не вступали у діалог, можна говорити, що перша "зустріч" президентів РФ і США все ж відбулась сьогодні.

Довідково

Американський президент оголосив про проведення кліматичного саміту для десятків світових лідерів. Саміт проходитиме протягом двох днів, у ньому візьмуть участь близько 40 країн та організацій.



Серед лідерів, які беруть участь, є прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін.

Учасники говорять про важливі питання з приводу клімату, шляхи підтримки інших країн, що розвиваються. ООН заявляє, що досягнення цієї мети означає скорочення глобальних викидів парникових газів на 45% до 2030 року.