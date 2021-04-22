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На климатическом саммите Путин все же "встретился" с Байденом и не дал договорить Макрону

На климатическом саммите Путин все же "встретился" с Байденом и не дал договорить Макрону

Киев  •  УНН

 • 31052 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во время климатического саммита в виртуальном формате, который стартовал сегодня и в котором участвуют десятки мировых лидеров, не обошлось без казусов, передает УНН.

Детали

Так, во время выступления французского президента Эммануэля Макрона у организаторов саммита произошел технический сбой. В то время, когда Макрон еще провозглашал свой спич на главном экране в комнате модераторов появилось изображение президента РФ Владимира Путина.

Макрона, который все еще говорил, пришлось поставить на паузу, и выступление начал российский лидер. После того как он завершил речь, Макрону все же дали договорить.

Стоит также отметить, что в комнате модераторов находился и сам президент США Джо Байден. Итак, хотя это было в онлайн формате, а лидеры не вступали в диалог, можно говорить, что первая "встреча" президентов РФ и США все же состоялась сегодня.

Справка

Американский президент объявил о проведении климатического саммита для десятков мировых лидеров. Саммит будет проходить в течение двух дней, в нем примут участие около 40 стран и организаций.

Среди лидеров, которые участвуют, есть премьер-министр Японии Йосихиде Суга, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Участники говорят о важных вопросах по поводу климата, пути поддержки других развивающихся стран. ООН заявляет, что достижение этой цели означает сокращение глобальных выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году.

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