Словаччина висилає трьох дипломатів Росії на знак солідарності з Чехією - ЗМІ

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Хегер заявив, що Словаччина солідарна з Чеською Республікою, яка змусила більшість російських диппрацівників покинути країну після того, як звинуватила російських шпигунів у причетності до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році.

Контекст

Влада Чехії на минулих вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Пізніше у МЗС РФ був викликаний посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька. Йому було оголошено про заходи з боку Росії.

Крім цього, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів.

Сьогодні, 22 квітня, Чехія заявила, що зменшить склад російського посольства Росії в Празі до розміру чеської дипмісії в Москві.

Також Прага закликала партнерів по ЄС і НАТО висилати російських дипломатів на знак солідарності.