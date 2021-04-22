Словакия высылает трех дипломатов России в знак солидарности с Чехией - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Словакия высылает трех российских дипломатов. Им дали неделю на то, чтобы покинуть страну, заявил премьер-министр Эдуард Хегер на брифинге в четверг, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Хегер заявил, что Словакия солидарна с Чешской Республикой, которая заставила большинство российских дипсотрудников покинуть страну после того, как обвинила российских шпионов в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.
Контекст
Власти Чехии на минувших выходных объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастна российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова.
В МИД РФ выразили чешской власти протест и пообещали ответить на их действия. Позже в МИД РФ был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Ему было объявлено об ответных мерах со стороны России.
Кроме этого, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
Сегодня, 22 апреля, Чехия заявила, что уменьшит состав российского посольства России в Праге до размера чешской дипмиссии в Москве.
Также Прага призвала партнеров по ЕС и НАТО высылать российских дипломатов в знак солидарности.