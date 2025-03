Игры Непобежденных: церемония закрытия в Сиднее

Так, на официальном аккаунте украинской команды "Непобежденных" появилось видео с церемонии закрытия, на котором видно как участники идут под аплодисменты трибун.

"Завершение церемонии @InvictusSydney. Сергей Гордеев и Василий Стуженко, украинские ветераны и друзья с #InvictusGamesTeamUkraine вместе с Сергеем Ильницким, капитаном украинской команды", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября сборная Украины провела свой финальный день соревнований на Играх Непобежденных 2018 в Сиднее. Всего украинским ветеранам и военнослужащим удалось завоевать 20 медалей в девяти видах спорта и превзойти достижения сборной Украины на прошлогодних Играх в Торонто, где наша команда завоевала 14 медалей.

#InvictusGamesTeamUkraine is ready for closing ceremony @InvictusSydney . So sweet and inspiring memories! #IAM # IG2018 #GameOnDownUnder pic.twitter.com/T0rzegIF0n

- Invictus Games UA (@invictusgamesua) 27 октября 2018

Closing ceremony @InvictusSydney . Serhii Gordeev and Vasyl Stuzhenko, Ukrainian veterans and friends of #InvictusGamesTeamUkraine together with Serhii Ilnytskyi, captain held Ukrainian team # IG2018 #GameOnDownUnder pic.twitter.com/sW5GuIWn5C

- Invictus Games UA (@invictusgamesua) 27 октября 2018