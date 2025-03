Ігри Нескорених: церемонія закриття у Сіднеї

Так, на офіційному акаунті української команди "Нескорених" з'явилось відео із церемонії закриття, на якому видно як учасники крокують під оплески трибун.

"Завершення церемонії @InvictusSydney. Сергій Гордєєв та Василь Стуженко, українські ветерани та друзі з #InvictusGamesTeamUkraine разом із Сергієм Ільницьким, капітаном української команди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня збірна України провела свій фінальний день змагань на Іграх Нескорених 2018 в Сіднеї. Всього українським ветеранам та військовослужбовцям вдалося вибороти 20 медалей в дев’яти видах спорту та перевершити досягнення збірної України на минулорічних Іграх в Торонто, де наша команда завоювала 14 медалей.

