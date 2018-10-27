Ігри Нескорених: церемонія закриття у Сіднеї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Сіднеї розпочалась церемонія закриття "Ігор Нескорених", де українській команді вдалось здобути 20 медалей, передає УНН.
Так, на офіційному акаунті української команди "Нескорених" з'явилось відео із церемонії закриття, на якому видно як учасники крокують під оплески трибун.
"Завершення церемонії @InvictusSydney. Сергій Гордєєв та Василь Стуженко, українські ветерани та друзі з #InvictusGamesTeamUkraine разом із Сергієм Ільницьким, капітаном української команди", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 жовтня збірна України провела свій фінальний день змагань на Іграх Нескорених 2018 в Сіднеї. Всього українським ветеранам та військовослужбовцям вдалося вибороти 20 медалей в дев’яти видах спорту та перевершити досягнення збірної України на минулорічних Іграх в Торонто, де наша команда завоювала 14 медалей.
#InvictusGamesTeamUkraine is ready for closing ceremony @InvictusSydney . So sweet and inspiring memories!#IAM #IG2018 #GameOnDownUnder pic.twitter.com/T0rzegIF0n— Invictus Games UA (@invictusgamesua) 27 жовтня 2018 р.
Closing ceremony @InvictusSydney . Serhii Gordeev and Vasyl Stuzhenko, Ukrainian veterans and friends of #InvictusGamesTeamUkraine together with Serhii Ilnytskyi, captain held Ukrainian team#IG2018 #GameOnDownUnder pic.twitter.com/sW5GuIWn5C— Invictus Games UA (@invictusgamesua) 27 жовтня 2018 р.