Игры баскетбольной Суперлиги состоятся в следующую субботу
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 7 января. УНН. Следующие поединки в рамках баскетбольной Суперлиги Пари-Матч состоятся 14 и 15 января, передает УНН-Центр со ссылкой на ФБУ.
Так, 14 января на арене Дворца Спорта БК "Будивельник" (Киев) сыграет с БК "Черкасские обезьяны" (Черкассы), а на арене ФСК Олимп этот же день БК "Химик" (Южный) сыграет против OБК "БИПА" (Одесса) .
А 15 января в поединке сойдутся: на арене СК ДВНЗ КНУ БК "Кривбасс" (Кривой Рог) и МБК "Николаев" (Николаев) на арене ДЮСШ № 2 БК "Кремень" (Кременчуг) и БК "Политехник" (Харьков) на арене КСК "Шинник" БК "Днепр" (Днипрo) и БК "Запорожье-ZOG" (Запорожье).
Как сообщал УНН, Федерация баскетбола Украины подвела итоги Суперлиги Пари-Матч , в частности, ФБУ отметила экс-бигмена «Кремня» Александра Тищенко и форварда "Днепра" Станислава Тимофеенко.