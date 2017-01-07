Ігри баскетбольної Суперліги відбудуться наступної суботи

Так, 14 січня на арені Палацу Спорту БК “Будівельник” (Київ) зіграє із БК “Черкаські мавпи” (Черкаси), а на арені ФСК Олімп цього ж дня БК “Хімік” (Южне) зіграє проти OБК “БІПА” (Одеса).

А 15 січня у поєдинку зійдуться: на арені СК ДВНЗ КНУ БК “Кривбас” (Кривий Ріг) та МБК “Миколаїв” (Миколаїв); на арені ДЮСШ № 2 БК “Кремінь” (Кременчук) та БК “Політехнік” (Харків); на арені КСК “Шинник” БК “Дніпро” (Дніпрo) та БК “Запоріжжя-ZOG” (Запоріжжя).

Як повідомляв УНН, Федерація баскетболу України підвела підсумки Суперліги Парі-Матч, зокрема, ФБУ відзначила екс-бігмена “Кременя” Олександра Тищенка та форварда “Дніпра” Станіслава Тимофеєнка.