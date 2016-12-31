И.Умеров планирует обжаловать в суде внесение его Россией в список действующих террористов

"Наверное, за позицию, которой я продолжаю придерживаться, и что я никуда не поехал и продолжаю жить в Крыму на оккупированной территории. 12-го мая было возбуждено уголовное дело за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Идет следствие, и я нахожусь под подпиской о невыезде, в суд материалы еще не передали, решения суда еще нет, а я уже оказался в списках организации, которая называется "Росфинмониторинг". Они опубликовали около 7 тыс. фамилий людей, которые в РФ признаны действующими террористами и экстремистами. Не дожидаясь решения суда, они уже включили меня в этот список. Но пока никаких действий нет", - заявил И.Умеров.

Он также заявил о намерении обжаловать решение о внесении его в этот список.

"Я уже со своим адвокатом проконсультировался, в январе подадим в суд и будем оспаривать это решение. Конечно, мы никаких иллюзий не питаем. Мы ждем активных действий, правильных действий со стороны руководства Украины, чтобы они не забывали никогда про Крым, чтобы вот такие влиятельные люди, как Виктор Пинчук, не делали заявлений о фактически капитуляции Украины перед мировым сообществом, перед РФ", - добавил он.

Также он отметил, что в новом году ждет более активных действий от руководства Украины в отношении Крыма.

Напомним, заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации.

Ранее, 29 декабря, И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыма как экстремиста.