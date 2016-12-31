І.Умеров планує оскаржити у суді внесення його Росією до списку діючих терористів

"Напевно, за позицію, якої я продовжую дотримуватися, і що я нікуди не поїхав і продовжую жити в Криму на окупованій території. 12-го травня було порушено кримінальну справу за заклики до порушення територіальної цілісності РФ. Йде слідство, і я перебуваю під підпискою про невиїзд, у суд матеріали ще не передали, рішення суду ще немає, а я вже опинився в списках організації, яка називається "Росфінмоніторинг". Вони опублікували близько 7 тис. прізвищ людей, які у РФ визнані чинними терористами й екстремістами. Не чекаючи рішення суду, вони вже включили мене в цей список. Але поки ніяких дій немає", - заявив Умеров.

Він також заявив про намір оскаржити рішення про внесення його в цей список.

"Я вже зі своїм адвокатом проконсультувався, в січні подамо в суд і будемо оскаржувати це рішення. Звичайно, ми ніяких ілюзій не маємо. Ми чекаємо активних дій, правильних дій з боку керівництва України, щоб вони не забували ніколи про Крим, щоб ось такі впливові люди, як Віктор Пінчук, не робили заяв про фактично капітуляцію України перед світовою спільнотою, перед РФ", - додав він.

Також він зазначив, що в новому році чекає активніших дій від керівництва України щодо Криму.

Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.

Раніше, 29 грудня, І.Умерова заблокували у банківській системі анексованого Криму як екстреміста.