И.Пономарев: инвесторов в Украине больше всего пугает плохое государственное управление, а не война

"Коррупция - это очень серьезный фактор. Также все говорят, что плохое государственное управление, непонятно, как работать, говорят что есть негативный опыт, многие кто сюда приходил и потом шел, потому что не смогли ничего сделать. О хаосе говорят. Война, это пятое-шестое-седьмое, о чем обычно вспоминает инвестор ... Украина экстремальная сама по себе, чтобы дополнительно переживать из-за войны. А вот тема того, как быть с правительством, с коррупцией, нужно давать взятки и кому, и как там с судами и уважают ли инвесторов - это звучит сразу ", - рассказал он.

Как сообщал УНН, депутат российской Думы Илья Пономарев считает, что в Украине уже достаточно органов по привлечению инвестиций, теперь необходимо сделать так, чтобы они организовывали конкретные соглашения, и для этого необходима работа "в ручном режиме" .