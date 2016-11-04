І.Пономарьов: інвесторів в Україні найбільше лякає погане державне управління, а не війна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На сьогодні іноземних інвесторів в Україні найбільше лякає корупція, погане державне управління, а вже потім війна на Донбасі. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів політик, депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає УНН.
"Корупція – це дуже серйозний фактор. Також всі говорять, що погане державне управління, незрозуміло, як працювати, говорять що є негативний досвід, що багато хто сюди приходив і потім йшов, тому що не змогли нічого зробити. Про хаос говорять. Війна, це п'яте-шосте-сьоме, про що зазвичай згадує інвестор… Україна екстремальна сама по собі, щоб додатково переживати через війну. А ось тема того, як бути з урядом, з корупцією, чи потрібно давати хабарі і кому, і як там з судами і чи поважають інвесторів - це звучить відразу", - розповів він.
Як повідомляв УНН, депутат російської Думи Ілля Пономарьов вважає, що в Україні вже достатньо органів із залучення інвестицій, тепер необхідно зробити так, щоб вони організовували конкретні угоди, і для цього необхідна робота "в ручному режимі".