И.Насалик рассказал, почему Украина покупает уголь с зоны АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украина потребляет для тепловой генерации 24,5 млн. тонн угля, из них 9,2 млн. тонн - антрацитовой группы, которой на сегодня на контролируемой территории Украины нет. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.
"Украина потребляет в тепловых генерациях 24,5 млн. тонн, из них 9,2 млн. тонн - это антрацитовая группа, которая сегодня на контролируемой территории Украины не производится. Антрацитовую группу угля, на сегодня Украина получает из зоны АТО - с шахт , которые зарегистрированы и платят налоги на территории Украины ", - отметил И.Насалик.
При этом он отметил, что правительство пытается минимизировать поставки угля с зоны АТО.