И.Насалик рассказал, почему Украина покупает уголь с зоны АТО

"Украина потребляет в тепловых генерациях 24,5 млн. тонн, из них 9,2 млн. тонн - это антрацитовая группа, которая сегодня на контролируемой территории Украины не производится. Антрацитовую группу угля, на сегодня Украина получает из зоны АТО - с шахт , которые зарегистрированы и платят налоги на территории Украины ", - отметил И.Насалик.

При этом он отметил, что правительство пытается минимизировать поставки угля с зоны АТО.