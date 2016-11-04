І.Насалик розповів, чому Україна споживає вугілля з зони АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Україна споживає для теплової генерації 24,5 млн тонн вугілля, з них 9,2 млн тонн - антрацитової групи, якої на сьогодні на контрольованій території України немає. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає УНН.
"Україна споживає в теплових генераціях 24,5 млн тонн, з них 9,2 млн тонн - це антрацитова група, яка на сьогодні на контрольованій території України не виробляється. Антрацитову групу вугілля, яке на сьогодні Україна отримує із зони АТО, - з шахт, які зареєстровані і платять податки на території України", - зазначив І.Насалик.
При цьому він зауважив, що уряд намагається мінімізувати поставки вугілля з зони АТО.
Нагадаємо, І.Насалик повідомив, що на сьогоднішній день Україною зафрахтовано понад 560 тисяч тонн вугілля за межами зони АТО.