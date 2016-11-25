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И.Насалик прокомментировал возможность проведения переговоров по газу в формате Украина-ЕС-РФ

Киев • УНН

 • 15201 просмотра

По словам И.Насалика, вчера с М.Шефчовичем обсуждали "экономические рычаги, но о том, что "зимний пакет" нам необходим настолько, что мы без него не проживем, то так вопрос абсолютно не стоит"

И.Насалик прокомментировал возможность проведения переговоров по газу в формате Украина-ЕС-РФ

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сказал, что еще не располагает информацией о том, когда могут состояться трехсторонние переговоры в формате Украина-Еврокомиссия-Россия по газу. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"Украина имела вчера встречу с Шефчовичем (заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза М.Шефчович - ред.). Мы сказали, что для нас не стоит вопрос обеспечения газом. У нас стоит вопрос экономики, то есть, ценовой политики газа. И на этом мы остановились во вчерашнем нашем разговоре", - сказал он.

По его словам, вчера с М.Шефчовичем обсуждали "экономические рычаги, но о том, что "зимний пакет" нам необходим настолько, что мы без него не проживем, то так вопрос абсолютно не стоит".

"Мы полностью обеспечены энергетически, система Украины полностью обеспечена в осенне-зимний период", - подчеркнул министр.

Комментируя слова российской стороны о том, что Россия и Еврокомиссия договорились о проведении трехсторонних переговоров с Украиной по газу, И.Насалик сказал: "Если договорились, то любые переговоры - это плюс. Если они состоятся, то надо понимать, это будет или экономическая составляющая, или это будет снова использоваться энергетика как шантаж".

На вопрос УНН, готова ли Украина к таким трехсторонним переговорам по газу, министр ответил: "Любые переговоры - это плюс. Если Евросоюз будет в основе, то почему бы в этих переговорах не принять участие. Но мы уже никогда полностью обеспечиваться газом не станем из России. Даже если он будет стоить 10 долл. Это будут диверсифицированные поставки".

"Вот сегодня он (заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза М.Шефчович - ред.) встретился (с министром энергетики России Александром Новаком - ред.), я еще не имею информацию о том, когда и как состоится переговорная группа", - резюмировал министр.

Напомним, 25 ноября РФ и Еврокомиссия договорились о проведении трехсторонних переговоров с Украиной по газу.

Как сообщал УНН, регулярные трехсторонние консультации между Россией, ЕС и Украиной о поставках газа в Украину и транзите в Европу начались в мае 2014 года, после того, как Россия отменила скидку на газ для Украины. Летом 2014 года "Газпром" перешел на режим поставок по предоплате.

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