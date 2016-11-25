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І.Насалик прокоментував можливість проведення перемовин по газу у форматі Україна-ЄС-РФ

Київ • УНН

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Зі слів І.Насалика, учора з М.Шевчовичем обговорювали "економічні важелі, але про те, що "зимовий пакет" нам необхідний настільки, що ми без нього не проживемо, то так питання абсолютно не стоїть"

І.Насалик прокоментував можливість проведення перемовин по газу у форматі Україна-ЄС-РФ

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик сказав, що ще не має інформації про те, коли можуть відбутися тристоронні перемовини у форматі Україна-Єврокомісія-Росія по газу. Про це він сказав у коментарі УНН.

"Україна мала вчора зустріч з Шевчовичем (заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович – ред.). Ми сказали, що для нас не стоїть питання забезпечення газом. У нас стоїть питання економіки, тобто, цінової політики газу. І на цьому ми зупинилися на вчорашній нашій розмові", - сказав він.

З його слів, вчора з М.Шевчовичем обговорювали "економічні важелі, але про те, що "зимовий пакет" нам необхідний настільки, що ми без нього не проживемо, то так питання абсолютно не стоїть".

"Ми повністю забезпечені енергетично, система України повністю забезпечена в осінньо-зимовий період", - підкреслив міністр.
Коментуючи слова російської сторони про те, що Росія та Єврокомісія домовилися про проведення тристоронніх переговорів з Україною по газу, І.Насалик сказав: "Якщо домовилися, то будь-які переговори - це плюс. Якщо вони відбудуться, то треба розуміти, чи це буде економічна складова, чи це буде знову використовуватися енергетика як шантаж".

На запитання УНН, чи готова Україна до таких тристоронніх перемовин по газу, міністр відповів: "Будь-які переговори – це є плюс. Якщо Євросоюз буде в основі, то чому б в цих переговорах не взяти участь. Але ми вже ніколи стовідсотково забезпечуватися газом не будемо з Росії. Навіть, якщо він буде коштувати 10 дол. Це будуть диверсифіковані поставки".

"От сьогодні він (заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович – ред.) зустрівся (з міністром енергетики Росії Олександром Новаком – ред.), я ще не маю інформацію про те, коли і як відбудеться переговорна група", - резюмував міністр.

Нагадаємо, 25 листопада РФ і Єврокомісія домовилися про проведення тристоронніх переговорів з Україною щодо газу.

Як повідомляв УНН, регулярні тристоронні консультації між Росією, ЄС і Україною про постачання газу в Україну і транзиту в Європу почалися в травні 2014 року, після того, як Росія скасувала знижку на газ для України. Влітку 2014 року "Газпром" перейшов на режим поставок за передоплатою.

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