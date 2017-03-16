И.Климуш-Цинцадзе обсудила с представителями парламента Швеции ситуацию на Донбассе

Во время визита в Королевство Швеция И.Климуш-Цинцадзе встретилась с членами Комитета по вопросам внешней политики Риксдага Швеции. Вице-премьер проинформировала шведских парламентариев о событиях на Востоке Украины, в частности, об эскалации последних месяцев, методах российской пропаганды и ходе слушаний в Международном суде ООН в Гааге.

"В своей войне с Россией вы сражаетесь не только за себя, вы сражаетесь и нас. Поэтому вести дела с Россией, как раньше, уже недопустимо", - сказала заместитель председателя Комитета Карин Энстрем.

Также говорилось о реформах, которые внедряются в Украине, и шведском опыте достижения гендерного равенства в органах власти.

Как сообщал УНН, Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картам.